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<a href="https://33live.ru/novosti/14-03-2023-dizajnerov-prosyat-razrabotat-koncepciyu-blagoustrojstva-posyolka-muromcevo.html" target="_blank">Дизайнеров просят разработать концепцию благоустройства посёлка Муромцево</a> - К участию приглашаются специалисты от 16 до 35 лет.