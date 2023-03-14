К участию приглашаются специалисты от 16 до 35 лет.
Объявлен конкурс на лучшую идею благоустройства исторической части посёлка Муромцево. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.
К участию приглашаются дизайнеры от 16 до 35 лет: студенты, профессиональные проектировщики, самозанятые или предприниматели. Каждый может заявить не более одной концепции.
Документы принимаются до 31 мая на электронную почту: [email protected]
, а также по адресу во Владимире: улица Дзержинского, дом №6. Дополнительная информация доступна по .
Победителей, которые получат премии, определят до 15 июня.