Военному госпиталю на передовой его отправят волонтёры и региональный штаб ОНФ.

Из Владимирской области в зону СВО доставят новое медоборудование. Военному госпиталю на передовой его отправят волонтёры и региональный штаб ОНФ.Электроскальпель-коагулятор и воздушный стерилизатор закупил один из владимирских предпринимателей. Также в состав гуманитарного груза войдёт УЗИ-аппарат за 1,5 млн рублей. Оборудование может выполнять скрининг брюшной полости, щитовидки и других внутренних органов.Добавим, что общественники регулярно находятся на связи с медиками из военного госпиталя, в котором лечатся раненые владимирские бойцы. От врачей они получают актуальную информацию о потребностях в прифронтовой зоне. Исходя из них и формируется состав груза.