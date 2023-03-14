А также продукты и медикаменты.

Столичные врачи в очередной раз объединились, чтобы собрать для бойцов Донецкой Народной Республики гуманитарный груз. Вместе с автомобилем Газель военнослужащим ДНР передали продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.Это наш отечественный автомобиль Газель, он оснащен носилками и уже сегодня уедет на новые территории. На нем можно эвакуировать и перевозить людей в лечебные учреждения, где будет оказываться помощь. Машина многофункциональная, она много, чем может помочь, – сообщил главврач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова, член политсовета местного отделения партии Единая Россия Восточного округа Москвы Валерий Вечорко.Исполнительный секретарь окружного отделения Единой России Елена Хаустова напомнила, что медики Москвы уже не первый раз помогают помощью на новых территориях нашей страны. И наша ГКБ №15 также не первый раз на деле доказала преданность клятве Гиппократа. Надеюсь, что переданные врачами автомобили спасут не один десяток жизней, – добавила Хаустова.Сегодня машина, которую мы передали нашим друзьям, участвующим в специально военной операции, будет отправлена в зону боевых действий. Мы также загрузили в нее продукты и лекарства. Надеюсь, всё это пригодится ребятам. Всё это – для нашей Победы. Спасибо им, – отметил директор ГБУЗ особого типа Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф (ЦЭМП) Сергей Гуменюк.Напомним, в декабре прошлого года сотрудники 15-й Городской клинической больницы города Москвы передали для бойцов ДНР не только необходимые фронту спальные мешки, термобелье и медикаменты, но и автомобиль повышенной проходимости марки Нива.С начала СВО Единая Россия оказывает помощь фронту — передаёт спецсредства, квадрокоптеры, беспилотники, транспорт, средства связи, тепловизоры и экипировку для бойцов на передовой. Поддержка участников спецоперации и жителей новых территорий – одно из направлений народной программы Единой России.