Народные приметы на 15 марта 2023 года: какое блюдо готовили в праздник Федота Ветроноса для...

Народные приметы на 15 марта 2023 года: какое блюдо готовили в праздник Федота Ветроноса для крепкого здоровья?15 марта проходит народный праздник «Федот Ветронос» и православный день памяти священномученика Феодота епископа Киринейского.Ранней весной погода не всегда радует. Если в этот день вместо оттепели случался мороз, то говорили: «Федот, да не тот». 15 марта часто дуют сильные ветры, потому праздник и назвали «Ветроносом».Что можно делать 15 марта 2023 года?1. В этот день земледельцы продолжают заниматься рассадой. Особое внимание стоит обратить на помидоры, перец, лук, баклажаны и сельдерей.2. Для лада в быте следует в магазине купить герань с красными цветами. Говорят, что это к счастью!3. Чтобы в вашей семье было крепкое здоровье — необходимо сварить кашу с мёдом.Что нельзя делать 15 марта 2023 года?1. Нельзя заниматься штопаньем носков – можно «зашить» счастливую дорогу.2. Нельзя поднимать чужие деньги с земли. Лучше пройти мимо такой «находки», иначе потеряешь своё законно-нажитое.3. Запрещается в день Федота Ветроноса пришивать пуговицы к нательной одежде – можно «пришить» к себе чужие хлопоты и заботы.Народные приметы на 15 марта 2023 года«Ветер или метель — травы долго не будет»;«Какая в этот день погода - таким будет и июль»;«Падает снег — ненастье затянется»;«Гусь чистит перья — плохую погоду чувствует»«Дождь — к мокрому лету»;«Мороз — сенокос будет скудным»;«Птицы разыгрались — к ветреной погоде»;«Солнечный полдень — к урожаю хлеба».Фото: pxfuel.com