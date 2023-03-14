Народные приметы на 15 марта 2023 года: какое блюдо готовили в праздник Федота Ветроноса для...
Народные приметы на 15 марта 2023 года: какое блюдо готовили в праздник Федота Ветроноса для крепкого здоровья?
15 марта проходит народный праздник «Федот Ветронос» и православный день памяти священномученика Феодота епископа Киринейского.
Ранней весной погода не всегда радует. Если в этот день вместо оттепели случался мороз, то говорили: «Федот, да не тот». 15 марта часто дуют сильные ветры, потому праздник и назвали «Ветроносом».
Что можно делать 15 марта 2023 года?
1. В этот день земледельцы продолжают заниматься рассадой. Особое внимание стоит обратить на помидоры, перец, лук, баклажаны и сельдерей.
2. Для лада в быте следует в магазине купить герань с красными цветами. Говорят, что это к счастью!
3. Чтобы в вашей семье было крепкое здоровье — необходимо сварить кашу с мёдом.
Что нельзя делать 15 марта 2023 года?
1. Нельзя заниматься штопаньем носков – можно «зашить» счастливую дорогу.
2. Нельзя поднимать чужие деньги с земли. Лучше пройти мимо такой «находки», иначе потеряешь своё законно-нажитое.
3. Запрещается в день Федота Ветроноса пришивать пуговицы к нательной одежде – можно «пришить» к себе чужие хлопоты и заботы.
Народные приметы на 15 марта 2023 года
«Ветер или метель — травы долго не будет»;
«Какая в этот день погода - таким будет и июль»;
«Падает снег — ненастье затянется»;
«Гусь чистит перья — плохую погоду чувствует»
«Дождь — к мокрому лету»;
«Мороз — сенокос будет скудным»;
«Птицы разыгрались — к ветреной погоде»;
«Солнечный полдень — к урожаю хлеба».
Фото: pxfuel.com