Обзор соцсетей Владимирской области: какими фото и видео делились пользователи. От лайка до...

Обзор соцсетей Владимирской области: какими фото и видео делились пользователи.От лайка до репоста. Чем делились пользователи региона? Что обсуждали? Сетевые итоги минувшей недели - в традиционном обзоре Марии Платанюк.Груз на передовую, видеооткрытки от бойцов, мартовский марафон поздравлений, а ещё Суздаль в облике человека и гусь среди облаков. Яркие сетевые кадры за неделю. В одном обзоре - прямо сейчас.Ваших интересных фото и видео мы ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК "Владимир" ВКонтакте, следите за нами и в телеграм. Будем вместе в эфире, и в сети. До встречи!