Каких примет и суеверий боятся российские и голливудские звезды?

Каких примет и суеверий боятся российские и голливудские звезды?Звезда российского шоу-бизнеса певица Валерия которая на днях отметила двадцатилетие знакомства с Иосифом Пригожиным, рассказала о , которая помогла сохранить ей семейное счастье с супругом. Певица не взяла его фамилию, ведь была уверена: как только она сделает это, то, по закону подлости, отношения разрушатся.Задумавшись о суевериях, редакция Дни.ру подготовила для вас подборку примет, в которые искренне верят артисты. Итак, давайте узнаем, в какие приметы верят звезды шоу-бизнеса?Например, Татьяна Буланова выходит на сцену исключительно с левой ноги. Практика показала, что нарушение этой приметы ведет к неприятным последствиям. Также она никогда не ходит без специального кольца – это ее талисман на удачу.У Аллы Пугачевой тоже есть вещь, без которой она и шагу не вступит. В наследство от бабушки ей перешел особый золотой крестик. Ходят даже слухи, что, приехав однажды на концерт, Примадонна осознала, что забыла драгоценные украшения дома. Зрителям пришлось ждать, пока водитель не вернулся с крестиком.А вот Николай Цискаридзе боится приметы, связанной с пустыми ведрами. Однажды в театре навстречу ему шла уборщица, которая только что закончила смену. Женщине, чтобы не расстраивать заслуженного артиста, пришлось совершить ныряние в ведро.Золотой блондин России Николай Басков в ужасе от черных кошек. Однажды, признался он, пришлось сделать крюк не меньше чем в полкилометра, лишь бы спастись от грядущих неприятностей.Звезды голливудского шоу-бизнеса также верят в приметы: не ушли далеко от своих российских коллег. Например, Дженнифер Энистон и Меган Фокс боятся летать на самолетах. К счастью, каждая из них нашла свой способ, как побороть страх. Дженнифер Энистон соблюдает примету переступать через порог самолета исключительно с правой ноги, а Меган Фокс слушает песни Бритни Спирc.Есть у приметы связанные с нижним бельем. Звезда фильма "Маска" Камерон Диас в важный день надевает особые розовые трусы, а вот певица Леди Гага на мероприятия надевает любимые панталоны своей покойной тети. Певица уверена, что эта примета обязательно поможет ей прославиться в шоу-бизнесе еще больше.