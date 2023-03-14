Почти год памятник архитектуры стоит без освещения, что чревато возможными происшествиями.

Подсветку Золотых ворот во Владимире восстановят только после реставрации. Об этом рассказали коллеги изПочти год памятник архитектуры стоит без освещения, что чревато возможными происшествиями. К примеру, зазевавшийся ночью водитель вполне может въехать в объект культурного наследия. Как стало известно, подсветку восстановят лишь после окончания реставрации.В пресс-службе мэрии пояснили, что за уличное освещение в городе отвечает МКУ «Благоустройство», но у владимирских коммунальщиков нет лицензии для проведения подобного вида работ. Архитектурно-художественную подсветку должна выполнить специализированная организация, но это произойдёт не раньше, чем завершится восстановление самого памятника.Напомним, что Минкульт на ремонт Золотых ворот порядка 140 млн рублей. Власти объявили конкурс по определению подрядчика. Итоги пока не подведены.