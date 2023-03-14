Потепление неумолимо движется на Владимирскую область. Тучи, царившие в небе весь день 15 марта...

Потепление неумолимо движется на Владимирскую область.Тучи, царившие в небе весь день 15 марта 2023 года, к вечеру уйдут.Воздух прогреется до 4 градусов.Ветер - максимум - 5 метров в секунду.Атмосферное давление - 748 мм. рт. ст.Народный прогноз погоды15 марта почитается память священномученика Феодота Киринейского. С давних времен по этому дню смотрели, каким будет лето. Если дует тёплый ветер, то ждали тёплого дождливого лета. Если снег, мороз, северный ветер, то летом тепла не будет. А если с утра зарядит дождь, то лить будет всё лето. И хотя погода еще может быть достаточно холодной, с этого дня прекращаются устойчивые морозы.Фото https://www.pxfuel.com/en