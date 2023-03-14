Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрел гражданское дело, которое касалось нарушения...

Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрел гражданское дело, которое касалось нарушения исключительных «имущественных прав».Предприниматель продавал электронные сигареты, товарный знак которых оказался один в один похож на другую фирму. Но продукция, реализованная ответчиком, не вводилась в гражданский оборот истцом. А именно ему принадлежит право использования товарного знака «774830» («MASKKING»).Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на «результат интеллектуальной деятельности».Как итог: с предпринимателя была взыскана компенсация в сумме 50 000 рублей, а также судебные расходы - 2 916 рублей 64 копейки.В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.Фото: pxfuel.com