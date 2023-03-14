«Ускорить расселение». Владимирская прокуратура через суд добивается соблюдения прав жильцов дома 11/19 на улице Крупской. Аварийным здание признали еще в 19 году. Уже тогда его износ составил

«Ускорить расселение». Владимирская прокуратура через суд добивается соблюдения прав жильцов дома 11/19 на улице Крупской. Аварийным здание признали еще в 19 году. Уже тогда его износ составил 72 процента. Однако городские чиновники запланировали расселение жителей на декабрь 25 года. Яна Сопнева, помощник прокурора г. Владимира Мы просим администрацию принять меры по обеспечению жилищных прав собственников