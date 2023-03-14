Государственная корпорация Росатом готова к санкционному давлению и прорабатывает меры в ответ на ограничения. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Государственная корпорация "Росатом" готова к санкционному давлению и прорабатывает меры в ответ на ограничения. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.По его словам, в госкорпорации понимают, что санкционное давление будет нарастать."Мы к этому готовы. И думаем об ответных мерах. Потому что никому не позволим получать конкурентные преимущества, используя нелегитимные, нечестные политические рычаги", – сказал гендиректор "Росатома".Лихачев заявил, что инициаторы ограничительных мер пытаются отрезать от международного сотрудничества самые перспективные и технологичные отрасли российской экономики.Гендиректор госкорпорации отметил, что из-за ограничений возникнут некоторые трудности. Однако на реализацию планов "Росатома" санкции не повлияют, подчеркнул Лихачев."Дальнейшее развитие и выход на новые рубежи продолжатся, а с ними — международные контакты и обмен информацией", – добавил он.