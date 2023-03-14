Изначально был озвучен только город проживания победителя, но на днях организаторы лотереи раскрыли секрет и назвали имя счастливчика.

Победителем новогоднего, 1473 тиража "Русского лото", выигравшим 1 миллиард рублей, стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото"."Александр Земсков узнал о своей победе из шоу "Новогодний миллиард", которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой. Однако за выигрышем победитель обратился гораздо позже - первые несколько дней супруги не могли поверить в произошедшее, а после изучали информацию о порядке оформления крупного выигрыша. Спустя почти два месяца, в середине февраля победитель приехал в лотерейный центр "Столото" в Москве для оформления выигрыша, предоставил выигрышный типографский билет и прошел требуемую по закону идентификацию", - рассказали в компании.В соответствии с законодательством после вычета налога победитель получит 850 миллионов 100 тысяч рублей в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета. Налог на выигрыш в 1 миллиард рублей составит почти 150 миллионов рублей."Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр "Столото", все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард – это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что в миг стану миллиардером, тем более, что выиграю в лотерею", — рассказал Земсков, который работает слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования."Как только получим выигрыш, распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Я увлекаюсь машинами и предпочитаю японские марки", – рассказал победитель.Всего по итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали более 8 миллионов билетов, в праздничном тираже было разыграно 2,5 миллиарда рублей.Первый лотерейный миллиардер в России появился 1 января 2020 года по итогам новогоднего тиража "Русского лото". Победительницей стала Надежда Бартош.