Смотрите Вести в 21.05: Кто сбрасывает навоз в сельский водозабор
Почуяли проблему.
- Вода с...
Смотрите "Вести" в 21.05: Кто сбрасывает навоз в сельский водозабор
Почуяли проблему.
- Вода с запашком. Жители собинского села Волосово уверены - в местную реку, единственный открытый источник водозабора, сбрасывается навоз.
Общее дело.
- Жизненно важный груз. Волонтеры Народного фронта передали в зону СВО новейшее медицинское оборудование.
Кто сильнее?
- И махи гирей в дыхательном аппарате. Сотрудники регионального МЧС соревнуются в пожарном кроссфите.