Смотрите Вести в 9 утра: Чем на неделе делились владимирцы в соцсетях
Итоги экспертизы.
- Ей...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Чем на неделе делились владимирцы в соцсетях
Итоги экспертизы.
- Ей пришлось хоронить своего ребенка дважды. Поможет ли эксгумация жительнице Юрьев-Польского доказать вину врачей в смерти сына?
Выйти из сумрака.
- И Золотые ворота - в тени. Почему главный символ региона на протяжении нескольких месяцев остается подсвеченным лишь наполовину?
О чем шумят соцсети?
Чем делились, что обсуждали в пабликах? Сетевые итоги минувшей недели