Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте проекта Серебряное наставничество.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте проекта "Серебряное наставничество".Члены клубов московского долголетия будут проводить время с детьми, которые остались без попечения родителей. Об этом градоначальник рассказал в своем .Пилотный этап проекта прошел в Центральном и Южном административных округах Москвы. В программе будут принимать участие городское центры содействия семейному воспитанию и ближайшие к ним клубы долголетия, уточнил Собянин.По словам мэра, в основе проекта лежат общие интересы и увлечения. Для наставников программа станет стимулом для искренней заботы и самореализации, считает Собянин.Участники клубов долголетия и юные воспитанники будут вместе посещать мастер-классы, делать домашние задания, обсуждать профессии. Подростки научат москвичей старшего поколения пользоваться социальными сетями и гаджетами."Для взрослых участников заранее проводят подготовку: специалисты консультируют, как лучше общаться с детьми-сиротами, чтобы всем было комфортно", – отметил мэр.В 2022 году центры московского долголетия более миллиона раз. Это рекордный показатель за всю историю проекта.