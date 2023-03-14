В древнем городе пройдёт 28-й Открытый фестиваль анимационного кино.

Суздаль на пять дней станет мультипликационной столицей России. В древнем городе пройдёт 28-й Открытый фестиваль анимационного кино.Событие вновь состоится в гибридном формате. Онлайн-часть на платформе стартует уже 14 марта. Регистрация - бесплатная.В конкурсную программу вошли новейшие авторские фильмы, сериалы, коммерческие ролики и мультфильмы. Всего - 381 заявка, из которой комиссия отобрала 113 лучших работ.Торжественная церемонии подведения итогов фестиваля состоится в ГТК «Суздаль». С подробной программой можно ознакомиться на сайте .