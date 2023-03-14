Жители обеспокоены слухами о возможном закрытии учреждения.

«По чесноку»?Всё началось с того, что недавно в деревне побывали журналисты одного из партийных изданий – «Чеснок».Пришли они и в местную школу. И всё бы хорошо, ведь здесь работают неравнодушные, заботливые, креативные учителя, а учатся талантливые и способные ученики, да попались им на глаза туалеты в начальной школе. Именно деревенские «дырки в полу» (хотя на фото видно, что там чисто, сухо и тепло, туалет не на улице, а в здании. – прим. ред.) и стали камнем преткновения. Эти фото облетели всю область, туалет заколотили – ребятишки теперь пользуются довольно современными туалетными кабинками в соседнем школьном здании. А вскоре стали поговаривать, что начальную школу и вовсе закроют.Что будет?О проблемах в школе знают очень давно. Два деревянных здания, в которых сейчас учатся 75 юных вашутинцев, построили ещё в XIX веке (это бывшая библиотека и колхозная контора). Жителям деревни обещали построить новую школу к 2023-2024 годам. К началу марта этого года её здесь не существует даже на бумаге – ещё не утверждена проектно-сметная документация.Если школьное здание с деревенским туалетом закроют, то учеников с первого по четвёртый класс переведут учиться в здание средней школы – во вторую смену или в соседнее село Анопино. Мнение жителей на этот счёт однозначно: «Если дети уедут в Анопино, школу здесь никогда не построят».Эту информацию подтвердила и директор школы, но с оговоркой: вопрос о переводе учеников в другое здание поставлен, но нигде не задокументирован. А закрыть школу без согласия родителей учеников невозможно.Дождутся ли?Администрация Гусь-Хру­с­таль­ного района, не замедлив, дала официальный комментарий: «В последнее время внимание жителей района сконцентрировано на теме школы в деревне Вашутино. Полагаем, что ситуация носит искусственный характер. И для того, чтобы у жителей не было поводов переживать и верить однобокой информации, мы публикуем официальную. О закрытии школы в деревне Вашутино речь никогда не шла и не идёт. Специалистами администрации района и управления образования делается всё для того, чтобы у местных детей была возможность учиться в своём населенном пункте. Есть современные туалеты. Да, в одном здании. Второе расположено рядом, дойти до него не составляет труда, преодолев несколько метров. Строить второй санузел нерационально, при том что планируется строительство новой школы.В 2022 году подготовленную проектно-сметную документацию (ПСД) разработчик отправил на госэкспертизу. Там посчитали, что для возведения на этом участке тяжёлых строений нужны другие фундаменты. Пересчёт новых конструкций под основание школы занимает немало времени. В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие образования» строительство школы запланировано на 2026 год».Мнение экспертаДиректор вашутинской средней школы Екатерина Алакина:– Я и училась в этой школе, и пришла сюда педагогом, и работаю сейчас руководителем. Да, у нас нет хороших условий, мы хотим новую школу, но это же не в наших силах – её построить. Мы зависим от властей. Просто очень обидно, что вот этими репортажами – сюжетами про туалеты нас высмеивают и перечёркивают весь наш труд. У зрителей создаётся ощущение, что в нашей школе хаос какой-то, безобразие. А ведь это неправда!