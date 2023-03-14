Житель нижегородской области вырастил на приусадебном участке в Гороховце два куста конопли. Как оказалось, обвиняемый обнаружил на своей территории дикорастущие растения, но решил не

Житель нижегородской области вырастил на приусадебном участке в Гороховце два куста конопли. Как оказалось, обвиняемый обнаружил на своей территории дикорастущие растения, но решил не избавляться от них, а дождаться, пока те не созреют. Когда кусты были готовы к употреблению, мужчина выдернул их и высушил для дальнейшего употребления. Высушенные растения массой более 172 грамм он хранил