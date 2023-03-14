13 марта на патрульном посту в Гусь-Хрустальном полицейскими был остановлен легковой автомобиль Daewoo Matiz, моторный отсек которого был напичкан свертками с героином. По информации УМВД России

13 марта на патрульном посту в Гусь-Хрустальном полицейскими был остановлен легковой автомобиль Daewoo Matiz, моторный отсек которого был напичкан свертками с героином. По информации УМВД России по Владимирской области, на этой легковушке двое уроженцев одной из среднеазиатских республик прибыли во Владимирскую область, чтобы сбыть наркотики с помощью закладок. Сотрудникам органов удалось установить, что в свертках