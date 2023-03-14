Слухи о закрытии школы в деревне Вашутино Гусь-Хрустального района не соответствуют действительности

Слухи о закрытии школы в деревне Вашутино Гусь-Хрустального района не соответствуют действительности, - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин. Здание, где учатся младшеклассники, продолжит функционировать.Несмотря на сложности, школа будет работать до постройки новой. Ход подготовки документации для начала строительных работ находится на контроле у губернатора.«Мы вместе с руководством района занимаемся вопросом строительства новой школы на 144 места в перспективной деревне Вашутино. Из-за рельефа и структуры почвы проектная документация пока ещё в работе. Сегодня она находится на государственной экспертизе. Задача поставлена, команда во главе с губернатором работает, процесс идёт», - отметил Игорь Игошин.На сегодняшний день, в учреждении есть проблемы. Например, туалет для учеников находится в соседнем здании этой же школы. Детей сопровождают «по надобности» взрослые. Есть также неудобства, связанные с горячим питанием. Из-за отсутствия пищеблока, их возят в столовую Анопинской средней школы.