Слухи о закрытии школы в деревне Вашутино Гусь-Хрустального района не соответствуют действительности
Слухи о закрытии школы в деревне Вашутино Гусь-Хрустального района не соответствуют действительности, - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин. Здание, где учатся младшеклассники, продолжит функционировать.
Несмотря на сложности, школа будет работать до постройки новой. Ход подготовки документации для начала строительных работ находится на контроле у губернатора.
«Мы вместе с руководством района занимаемся вопросом строительства новой школы на 144 места в перспективной деревне Вашутино. Из-за рельефа и структуры почвы проектная документация пока ещё в работе. Сегодня она находится на государственной экспертизе. Задача поставлена, команда во главе с губернатором работает, процесс идёт», - отметил Игорь Игошин.
На сегодняшний день, в учреждении есть проблемы. Например, туалет для учеников находится в соседнем здании этой же школы. Детей сопровождают «по надобности» взрослые. Есть также неудобства, связанные с горячим питанием. Из-за отсутствия пищеблока, их возят в столовую Анопинской средней школы.