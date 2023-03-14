Спустя несколько дней двоих злоумышленников задержали. Сейчас они находятся в СИЗО.

В Киржаче арестованы двое мошенников, которые 8 марта украли у четырёх женщин более 500 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.Они вступили в сговор с неизвестным, который, звонив потерпевшим вымогал деньги за освобождение их родственников от уголовной ответственности. После того как жертвы соглашались, к ним приезжали два брата. Они забирали деньги и делили наживу с сообщником.Спустя несколько дней двоих злоумышленников задержали. Сейчас они находятся в СИЗО. Фигурантам грозит до 6 лет тюрьмы.