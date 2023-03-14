В Киржаче взяли под стражу двух мужчин, которые 8 марта с помощью мошеннической схемы похитили у женщин более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской

В Киржаче взяли под стражу двух мужчин, которые 8 марта с помощью мошеннической схемы похитили у женщин более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. «Неустановленное лицо звонило на телефонные номера потерпевшим и требовало передать ему денежные средства под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности. После достижения договоренности о передаче денег,