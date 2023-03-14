Аферист признал свою вину.

Житель Татарстана, притворившись гадалкой, обманул ковровчанку на 2,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ковровского суда.В марте 2021 года мужчина опубликовал в «Одноклассниках» объявление под псевдонимом «гадалка Илона». «Колдунья» предлагала услуги по снятию порчи. В апреле в личку постучалась жительница Коврова, которая оказалась готова заплатить за спасительный обряд. Она пользовалась услугами лжеведуньи почти год. За это время женщина перевела мошеннику 2,3 млн рублей. В один из дней наступило просветление, и обманутая клиентка написала заявление в полицию.Аферист признал свою вину. Он получил 5 лет колонии. Приговор может быть обжалован.