Ковровский городской суд к 10 годам в колонии строгого режима приговорил убийцу 42-летней Светланы Савиной, тело которой после недельной пропажи нашли расчлененным на одной из улиц Коврова в

Ковровский городской суд к 10 годам в колонии строгого режима приговорил убийцу 42-летней Светланы Савиной, тело которой после недельной пропажи нашли расчлененным на одной из улиц Коврова в августе 2022 года. Мужчину признали виновным в убийстве женщины и краже денег с ее банковского счета, сообщили в пресс-службе регионального СледКома. Напомним, 26 августа жительницу Коврова Светлану