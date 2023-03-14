Прокуратура Судогодского района по итогам проверки в ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Поспелова» выявила нарушения трудового законодательства при выплате зарплаты сотрудникам. «Так, вопреки

Прокуратура Судогодского района по итогам проверки в ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Поспелова» выявила нарушения трудового законодательства при выплате зарплаты сотрудникам. «Так, вопреки требованиям Трудового кодекса РФ выявлены факты невыплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику от работодателя при прекращении трудового договора, в день увольнения работника», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Кроме того,