Главному врачу внесено представление. Возбуждены дела об административных нарушениях. Виновным грозят штрафы.

В Судогодской ЦРБ выявлены массовые нарушения трудовых прав медиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Ведомство установило, что расчёт с увольнявшимися сотрудниками больницы производился несвоевременно, некоторым работникам не предоставлялись отпуска в соответствии графиком. Кроме того, в трудовых договорах отсутствует информация о доплате за работу с больными коронавирусом.Главному врачу внесено представление. Возбуждены дела об административных нарушениях. Виновным грозят штрафы.