С 15 по 20 марта в Суздале пройдет 28-й Открытый российский фестиваль анимационного кино, который считается главным профессиональным смотром отечественной мультипликации. Фестиваль,

С 15 по 20 марта в Суздале пройдет 28-й Открытый российский фестиваль анимационного кино, который считается главным профессиональным смотром отечественной мультипликации. Фестиваль, организованный кинокомпанией «Мастер-Фильм» и Правительством Владимирской области, в этом году пройдет в гибридном формате, а онлайн-мероприятия на платформе suzdalfest.online начнутся уже сегодня, 14 марта. Среди конкурсантов – новейшие авторские фильмы, сериалы, коммерческие ролики