Главному врачу медучреждения внесено представление. Прокуроры следят за устранением нарушений.

В Суздальском районе пациенты ждут скорую помощь по 5 часов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.По ряду вызовов, поступивших в «Суздальскую РБ», время доезда бригад медиков до больных превышает нормативы. При этом не всегда причиной является плохая погода или убитые дороги.Так, 21 февраля неотложка ехала к женщине 3 часа 42 минуты, а 23 февраля мужчина ждал экстренную помощь более 5 часов. В конце февраля фельдшеры преодолели расстояние в 13 км от Суздаля до села Вишенки за 1 час 40 минут.Главному врачу медучреждения внесено представление. Прокуроры следят за устранением нарушений.