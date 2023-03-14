Владимирская область попала в число самых закредитованных регионов России. Отношение кредитов к...

Владимирская область попала в число самых закредитованных регионов России.Отношение кредитов к годовой зарплате россиян меняется в диапазоне от 12% до 109%, сообщает https://business-magazine.online .Ряд регионов ЦФО оказался в верхней части рейтинга: Белгородская (54%), Липецкая (54,2%), Ярославская (54,5%), Владимирская (55,2%), Ивановская (57%), Курская (57,1%), Воронежская (58,4%), Тульская (59,95), Брянская (60%). Ближе к концу рейтинга разместилась Орловская область (72%).Самым закредитованным регионом РФ стала Калмыкия (соотношение среднедушевого долга по кредитам к годовой зарплате на начало 2023 года составляет 108,8%). Ниже расположились Тыва (98,6%) и Тюменская область (83,3%).Фото https://www.pxfuel.com/en