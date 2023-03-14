Во Владимире снежные дожди проверили на водонепроницаемость крыши домов. Пришла весна - доставай...

Во Владимире снежные дожди проверили на водонепроницаемость крыши домов.Пришла весна - доставай тазы и вёдра. Жители Владимира жалуются: ручьи в марте журчат и в их квартирах. По адресам, которые "подтопило", побывал Максим Калашников.Погода на март - дожди. Причем, не только за окном. В многоквартирном доме по улице Даргомыжского вовсю звенит капель. Небольшой "плюс" и верхние этажи - в зоне затопления. Эта весна не стала исключением.Марина Быстрова, жительница дома № 18 по улице Даргомыжского:- У нас потоп был, ужасный. Вчера был дождь ещё сильный. У нас видать крыша там всё течёт. Там были эти дыры. И всё у нас протекает ко мне...Подтапливать начало ещё в феврале, говорит Марина Быстрова. У ее соседей осадки выпали 8 марта. Прямо к праздничному столу.Наталья Пухова, жительница дома № 18 по улице Даргомыжского:Сначала просто капало. А потом уже просто полилось. И мы, естественно, стали звонить в аварийную службу. На что нам аварийная служба сказала - мы сегодня не можем приехать, потому что праздник. Никого нет. Предложили отпраздновать праздник с тазиком на столе.Апогеем стала ночь с 11 на 12 марта. Все выходные жители сливали воду с натяжных потолков, расставляли тазы и вёдра и в квартирах, и на чердаке. Но ручьи добрались и до первого этажа.Любовь Муравьёва, жительница дома № 18 по улице Даргомыжского:- Потолок тоже отвис. И вот муж тоже гонял воду вот в этот тазик. Подставляли, люстру поснимали. Вот в эту дырочку всё сгоняли.По словам жителей, за зиму крышу ни разу не чистили крышу от снега. Это усугубило ситуацию. В управляющей компании, в свою очередь, говорят: проблему пытаются решить. Сам дом - старый. Построен ещё в середине прошлого века. Крышей давно не занимались. Её капремонт запланирован на 26-ой год.Елена Тарасова, главный инженер управляющей компании "ЖРЭП-8":- В 2022 году жители проголосовали за капитальный ремонт. Документы находятся в фонде. Будем ждать. А пока только текущий ремонт, будем спасаться.В Фонде капитального ремонта Вестям подтвердили - в краткосрочном плане, который утверждается на три года вперёд, этот дом не значится. Нет в нём и дома номер 81 по улице Северной. Там проблем не меньше. Ольга Бугрова - многодетная мать. Её квартиру затапливает вторую весну подряд. Полгода назад жители сделали ремонт, видимо - напрасно.Ольга Бугрова, жительница дома № 81 по улице Северной:- Комод весь сырой. Взбух. Стояло кресло. Здесь вообще детская комната. Представляете, спит ребенок головой вот сюда и на него капает. Ламинат новый - всё вздулось, всё, кухня плывёт, всё плывёт.Ольга рассказывает: затопило почти все квартиры верхнего этажа. Вынуждены справляться своими силами.Ольга Бугрова, жительница дома № 81 по улице Северная:- Мы сливаем вместе с квартирой 21, 23. И плюс с тем подъездом мы вместе с крыши сливаем вёдрами.В своей беде жители не одиноки. Похожие проблемы весна "вскрывает" по всему региону. В соцсетях люди делятся кадрами водопадов в квартирах и подъездах. На оперативном совещании губернатор Александр Авдеев поставил задачу- усилить контроль за управляющими компаниями. Весна- это тоже суровый коммунальный экзамен.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.