Во Владимире проходит конкурс по определению подрядчика, который за 1,5 млн рублей установит 10 дублирующих знаков «Пешеходный переход» на Г-образных опорах. Об этом сообщили в пресс-службе

Во Владимире проходит конкурс по определению подрядчика, который за 1,5 млн рублей установит 10 дублирующих знаков «Пешеходный переход» на Г-образных опорах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Работы производятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». При формировании списка адресов приоритет будет отдан переходам около учреждений образования города. На реализацию выделено около 1,5 млн