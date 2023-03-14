Волонтеры просят владимирцев оказать посильную помощь.

Во Владимире затопило приют для животных «Валента». Об этом в соцсетях рассказали волонтёры учреждения.Началась оттепель, и вся вода попадает в вольеры. Собаки живут на крышах будок.«Черпаем воду вёдрами и лопатами. Это очень сложно и тяжело. Нам просто необходима мужская помощь, чтобы расчистить сугробы. У девочек уже просто нет сил. Просим мужчин откликнуться», - обратились к владимирцам волонтёры центра.Вторая проблема - нехватка подстилок в клетках для собак. В связи с этим добровольцы просят помочь: приюту пригодятся куртки, кофты, пододеяльники, одеяла, полотенца и другие тряпки.Все вопросы можно уточнить по номеру: 8 (904) 959 68 69.Ранее сообщалось, что в судебной тяжбе приюта и местных жителей , которая установит соответствие организации всем санитарным нормам.