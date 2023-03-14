Во Владимире после схода талых вод затопило приют для животных «Валента», волонтеры которого разместили в соцсетях просьбы о помощи. По их словам, за прошедшую зиму на территории накопилось

Во Владимире после схода талых вод затопило приют для животных «Валента», волонтеры которого разместили в соцсетях просьбы о помощи. По их словам, за прошедшую зиму на территории накопилось много снега, убирать которые фактически некому, из-за чего животные рискуют полностью оказаться в воде. Уже сейчас собаки живут на крышах будок. «Началась оттепель, снег тает и вся