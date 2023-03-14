Во Владимирской области 37-летний игрок в Мир танков проиграл деньги со счета своего...
Во Владимирской области 37-летний игрок в "Мир танков" проиграл деньги со счета своего отца.
Вязниковец Волков В.В. с 15 ноября по 3 декабря прошлого года в компьютерной игре «Мир танков» совершал покупки виртуального товара с банковского карты своего отца на сумму 10224 рубля, пресс-служба судов Владимирской области.
Вину он признал, ущерб полностью возместил.
Суд назначил ему штраф в размере 20000 рублей с рассрочкой на 4 месяца.
Приговор в законную силу не вступил.
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