Во Владимирской области батутный центр заплатил 25 тысяч рублей за полученную ребенком...

Во Владимирской области батутный центр заплатил 25 тысяч рублей за полученную ребенком травму.Мама несовершеннолетней дочери подала иск к ИП о взыскании компенсации морального вреда во Фрунзенский суд Владимира.Указав, что ребенок получил частичное повреждение связок левого голеностопного сустава, в результате чего ему был наложен гипс, а через четыре дня тугая повязка в травматологическом отделении ОДКБ. В то же время медицинская помощь ребенку на месте происшествия оказана не была, инструктаж до посещения батутов не проводился, заявила истица. Она настаивала, что из-за травмы девочка испытывала сильные боли, неудобство, стеснялась ходить с тростью в школу. И, в итоге, она сама и ее законный представитель (мать) испытывали нравственные страдания, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.В суде стороны заключили мировое соглашение, согласно которому индивидуальный предприниматель обязалась выплатить компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.Фото https://www.pxfuel.com/en