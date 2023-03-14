Во Владимирской области двое братьев 8 марта собрали с обманутых телефонными мошенниками женщин...

Во Владимирской области двое братьев 8 марта собрали с обманутых телефонными мошенниками женщин более 500 тысяч рублей.Прокуратурой Киржачского района установлено, что братья вступили в преступный сговор с неустановленным лицом для хищения денежных средств. А проще говоря, стали курьерами у телефонных мошенников.Наниматель звонил женщинам, и предлагал - за деньги, избавить их близких от уголовной ответственности. Деньги у жертв, согласно заблаговременному распределению ролей, забирали уже две братьев. Только за один день 8 марта они обманули четырёх женщин более чем на полмиллиона рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Обвиняемые судом заключены под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/en