Во Владимирской области джиперы устроили праздник прощания с зимним бездорожьем. Заряжающие...

Во Владимирской области джиперы устроили праздник прощания с зимним бездорожьем."Заряжающие" кадры от сообщества владимирских джиперов. Клуб по традиции провел праздник "снежного бездорожья" и прощания с зимой. ЛАЙФНа отдельных участках мощные "железные кони" по бампер увязали в сугробах, но всё-таки по зимней полосе препятствий в пойму Клязьмы в Камешковском районе приехали больше 70 экипажей. По традиции многие любители внедорожников собираются на "клубные сборы" семьями. В программе - конкурс для настоящих силачей (так, к примеру, джиперы поднимали реечный домкрат весом в 40 килограммов), а ещё бег в мешках и угощение на свежем воздухе. Отметим, нынешней зимой рыцари на внедорожниках ежедневно были на дежурстве. Помогали вызволять из снежного плена машины, в том числе кареты скорой. И уже сейчас джиперы готовятся к открытию нового сезона. Гонки по весенней распутице- в планах.