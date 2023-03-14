Во Владимирской области лабораторно подтверждено еще 73 случая заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области лабораторно подтверждено еще 73 случая заболевания коронавирусной инфекцией.На официальном сайте регионального Управления Роспотребнадзора сообщается, что за прошедшие сутки (14 марта 2023-го года) зафиксированы:21 случай в городе Владимире;13 случаев в Муромском районе;8 случаев в городе Гусь-Хрустальном;5 случаев в Ковровском районе;4 случая в Кольчугинском районе;4 случая в Юрьев-Польском районе;3 случая в городе Радужный;3 случая в Камешковском районе;3 случая в Вязниковском районе;2 случая в Киржачском районе;2 случая в Суздальском районе;2 случая в Селивановском районе;1 случай в Александровском районе;1 случай в Собинском районе;1 случай в Меленковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182 029 случаев заболевания.Фото: ГТРК «Владимир»