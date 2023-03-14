Во Владимирской области муниципалитеты получат 5 миллионов на реализацию инициатив граждан.
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Во Владимирской области муниципалитеты получат 5 миллионов на реализацию инициатив граждан.
Более пяти миллионов рублей получат муниципалитеты региона по так называемой программе "50 на 50". Это когда областной бюджет софинансирует инициативы граждан по инфраструктурному развитию и благоустройству своих населенных пунктов.
Всего таких муниципалитетов пока 13. Люди готовы вложиться в проекты по мощению тротуаров, устройству уличного освещения, ремонту дорог и колодцев.
Жители нескольких сельских поселений направят деньги на спил аварийных деревьев и расчистку пожарных водоемов.
Поселку Красная Горбатка нужны средства на проект центральной канализации, в Собинском районе планируют строить сети газо, водоснабжения и водоотведения.
В Ковровском районе хотят установить памятник погибшим воинам, а в Гусь-Хрустальном - привести в порядок футбольное поле и закупить музыкальное оборудование в местный Дом культуры.