Во Владимирской области муниципалитеты получат 5 миллионов на реализацию инициатив граждан. Более...

Во Владимирской области муниципалитеты получат 5 миллионов на реализацию инициатив граждан.Более пяти миллионов рублей получат муниципалитеты региона по так называемой программе "50 на 50". Это когда областной бюджет софинансирует инициативы граждан по инфраструктурному развитию и благоустройству своих населенных пунктов.Всего таких муниципалитетов пока 13. Люди готовы вложиться в проекты по мощению тротуаров, устройству уличного освещения, ремонту дорог и колодцев.Жители нескольких сельских поселений направят деньги на спил аварийных деревьев и расчистку пожарных водоемов.Поселку Красная Горбатка нужны средства на проект центральной канализации, в Собинском районе планируют строить сети газо, водоснабжения и водоотведения.В Ковровском районе хотят установить памятник погибшим воинам, а в Гусь-Хрустальном - привести в порядок футбольное поле и закупить музыкальное оборудование в местный Дом культуры.