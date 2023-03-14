В среду, 15 марта, прогнозируется переменная облачность и без осадков.

Во Владимирской области ожидается мощная магнитная буря. Она будет сопровождать надвигающееся потепление.В среду, 15 марта, прогнозируется переменная облачность и без осадков. Днём температура воздуха поднимется до +7 градусов Цельсия. Скорость южного ветра составит 12 метров в секунду. Утром на дорогах возможна гололедица.Синоптики также предупреждают о 4-бальной геомагнитной буре. Её последствия на себе почувствуют метеочувствительные люди. Им стоит повременить с физическими нагрузками и поездками, запастись лекарствами, соблюдать диету, а при ухудшении состояния здоровья - обратиться к врачу.