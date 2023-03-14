Во Владимирской области прокуратура вновь выявила нарушения прав медицинских...

Во Владимирской области прокуратура вновь выявила нарушения прав медицинских работников.Прокуратурой Судогодского района была проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Поспелова».Выяснилось, что в медицинском учреждении не предоставлялись отпуска в соответствии с заранее утвержденным графиком отпусков (например, на 2022 год) и трудовые договоры с работниками (оказывающими помощь пациентам с ОРВИ) не были дополнены сведениями о доплате в случае контакта с зараженными коронавирусом.Главному врачу ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Поспелова» внесено представление.В отношении виновных должностных лиц прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях («нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»), сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com