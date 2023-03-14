Во Владимирской области работает негосударственная Скорая помощь. Экстренная помощь в трудную...

Во Владимирской области работает негосударственная "Скорая помощь".Экстренная помощь в трудную минуту. Первый клинический медицинский центр Коврова предлагает полный спектр услуг в области оказания скорой медицинской помощи пациентам любого возраста. Подробности далее.Безопасность и даже жизнь пациента скорой зависит от многих факторов. Строгое выполнение алгоритма спасения может свести все возможные риски к нулю. Специалисты Первого клинического медицинского центра круглосуточно выезжают на срочные вызовы и оказывают первую помощь.Анна Савостина, заведующая приемным отделением Первого клинического медицинского центра:- Новой задачей для нашей скорой медпомощи также является оказание паллиативной помощи в рамках СМП, паллиативная помощь на дому. Помощь пациентам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуацией перед лицом неизлечимого заболевания.Высококвалифицированные специалисты имеют практический опыт оказания помощи в самых сложных ситуациях. Все экипажи оснащены современным реанимационным оборудованием, дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратом искусственной вентиляции легких. Стоимость выезда платной скорой помощи от 2000 рублей.Анна Савостина, заведующая приемным отделением Первого клинического медицинского центра:- Для того чтобы вызвать нашу скорую помощь достаточно набрать *9003 и Вам ответит оператор для уточнения места вызова, повода к вызову и по возможности сориентирует Вас по стоимости и времени.Специалисты центра также организуют дежурство выездной бригады скорой медицинской помощи на корпоративных праздниках, выпускных, а также культурно-массовых мероприятиях любой сложности.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести-Владимир