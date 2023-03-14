Во Владимирской области в полтора раза выросли расходы на культуру. Благодаря программе Пушкинская...

Во Владимирской области в полтора раза выросли расходы на культуру.Благодаря программе Пушкинская карта школьники и студенты смогли бесплатно посетить интересные мероприятия, а доходы учреждений культуры выросли. В Правительстве области подвели итоги работы сферы в прошлом году."Культурный" бюджет области вырос на сорок семь процентов. В Муроме, Ковровском и Гусь-Хрустальном районах появились новые Дома культуры. А в Меленковском районе провели реконструкцию детской школы искусств. Оснащены четыре музея, капитально отремонтирован музей в Покрове. Во Владимире открылась первая модельная библиотека.