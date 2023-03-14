Во Владимирской области вынесен приговор убийце и расчленителю жительницы Коврова. Следствием и...

Во Владимирской области вынесен приговор убийце и расчленителю жительницы Коврова.Следствием и судом установлено, что в августе 2022 года у себя дома обвиняемый во время распития спиртного убил свою знакомую. На ее теле были обнаруженыпобои и следы удушения, от чего она и умерла. Расчленив ее тело виновный спрятал его фрагменты у себя в квартире, в домах и на улицах города.Напомним, что 26 августа в Коврове начались поиски 42-летней местной жительницы, которая ушла из дома накануне. В подъезде одного из домов на улице МОПРа был обнаружен полиэтиленовый пакет с фрагментом тела погибшей,вскоре нашлись и другие пакеты.Завладев также мобильным телефоном убитой, преступник похитил с ее банковского счета около 60 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Вину он признал, в содеянном раскаялся.Приговор: 10 лет строгого режима. Также удовлетворен иск сына потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 2 миллионов рублей.