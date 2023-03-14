Во Владимирской области задержаны наркокурьеры из Средней Азии. В Гусь-Хрустальном полицейские...

Во Владимирской области задержаны наркокурьеры из Средней Азии.В Гусь-Хрустальном полицейские задержали двух жителей Средней Азии, пытавшихся провезти во Владимирскую область пакет с героином.Они передвигались на автомобиле "Деу Матис". Свёрток со 165-ю граммами наркотика был спрятан под капотом малолитражки. Молодые люди 19 и 23-х лет заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ".(Фото УМВД России по Владимирской области)