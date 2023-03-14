Во Владимирской области злостный алиментщик стал гасить долг после ареста своего мопеда. Житель...

Во Владимирской области злостный алиментщик стал гасить долг после ареста своего мопеда.Житель одной из деревень Судогодского района задолжал по алиментам в пользу своей дочери свыше 130 тысяч рублей. Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания долга с банковских счетов 48-летнего отца. Кроме того, был наложен арест на его мопед отечественного производства, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской областиЭто сработало: более 130 тысяч рублей перечислены в пользу дочери. Также пришлось заплатить исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности за неисполнение требований исполнительного документа в уставленный законом срок.Фото https://www.pxfuel.com/en