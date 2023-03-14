Коммунальная катастрофа. В этом трехэтажном доме на Северной протопило сразу 8 квартир. У Ольги Бугровой пострадал новый ремонт. Женщина показывает фотографии – вот такой пузырь

Коммунальная катастрофа. В этом трехэтажном доме на Северной протопило сразу 8 квартир. У Ольги Бугровой пострадал новый ремонт. Женщина показывает фотографии – вот такой пузырь образовался на натяжном потолке. ЧП случилось в выходные. Видимо, в это время коммунальщики отдыхали. Ольга Бугрова, жительница дома №81 В субботу – дождь, аварийка трубки не брала у нас, в