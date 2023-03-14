В Вязниках оштрафовали 37-летнего мужчину, который похитил 10 224 рубля с банковской карты родственника

В Вязниках оштрафовали 37-летнего мужчину, который похитил 10 224 рубля с банковской карты родственника, - сообщает объединенная пресс-служба судов Владимирской области. Деньги ему потребовались на покупку в компьютерной игре «Мир танков».Преступление происходило с 15 ноября по 3 декабря прошлого года. На геймера завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба).Обвиняемый признался в краже, раскаялся и полностью возместил ущерб. С учётом этих обстоятельств суд назначил парню штраф в 20 тысяч рублей. Отдать он их может с рассрочкой в четыре месяца.