В ЦФО участились попытки обмануть представителей среднего и малого бизнеса. Под видом сотрудников «Ростелекома» мошенники предлагают предприятиям принять участие в различных закупках —
<a href="https://33live.ru/novosti/14-03-2023-vygodnaya-zakupka-kak-moshenniki-pod-vidom-rostelekoma-obmanyvayut-biznesmenov.html" target="_blank">Выгодная закупка: как мошенники под видом «Ростелекома» обманывают бизнесменов</a> - В ЦФО участились попытки обмануть представителей среднего и малого бизнеса. Под видом сотрудников «Ростелекома» мошенники предлагают предприятиям принять участие в различных закупках —
[url=https://33live.ru/novosti/14-03-2023-vygodnaya-zakupka-kak-moshenniki-pod-vidom-rostelekoma-obmanyvayut-biznesmenov.html]Выгодная закупка: как мошенники под видом «Ростелекома» обманывают бизнесменов[/url] - В ЦФО участились попытки обмануть представителей среднего и малого бизнеса. Под видом сотрудников «Ростелекома» мошенники предлагают предприятиям принять участие в различных закупках —