Приговор может быть обжалован.

Расчленивший Светлану Савину ковровчанин получил 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.В августе 37-летний житель Коврова, находясь дома, во время распития алкоголя свою знакомую. Сначала он нанёс не менее трех ударов руками по голове и туловищу жертвы, а затем с силой руками сдавил шею и задушил. В целях сокрытия преступления мужчина решил избавиться от трупа, расчленив его и спрятав часть тела в квартире, а часть - в различных районах города.Воспользовавшись мобильным телефоном жертвы, убийца похитил с её карты 58 тысяч рублей.Вину в совершенных преступлениях мужчина признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Ковровчанина приговорили к 10 годам колонии. Кроме того, он заплатит семье Светланы Савиной 2 млн рублей. Приговор может быть обжалован.Напомним, что первоначально 43-летняя ковровчанка считалась без вести. Она исчезла 25 августа. Спустя несколько дней её погибшей. У женщины остались муж и двое детей.